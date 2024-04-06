В Федерации велоспорта России поддержали инициативу Винер по проведению совета об участии в Олимпиаде

Президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Ирина Винер правильно говорит, может, надо собраться и выслушать разные мнения, помочь тому же Олегу Васильевичу Матыцину принять государственное решение. Пускай сами спортсмены определяются, конечно. Только потом со спортсменов не спрашивайте за измену родины, нарушение каких-то там принципов. Отстраняться от наших спортсменов и провоцировать их на смену гражданства — абсолютно глупая история», — сказал Екимов «СЭ».

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.