Покровская о возможном неучастии россиян в Олимпиаде: «Для синхронистов этот вопрос был решен гораздо раньше»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии для «СЭ» отреагировала на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«По-моему, вопрос уже решен. Мы не участвуем в Олимпийских играх. Для нас этот вопрос был решен гораздо раньше. Мы — командный вид спорта, поэтому с нами сомнений никаких не было. Мы не участвуем в Олимпиаде. Спортсмены из художественной гимнастики могут участвовать, потому что у них есть индивидуальные виды, а у нас нет», — сказала Покровская «СЭ».

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.