Москалькова заявила, что направит обращение в ООН в защиту российских спортсменов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит обращение в защиту российских и белорусских спортсменов Верховному комиссару ООН по правам человека и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Москалькова заявила, что спорт стал оружием политических игр, а новые рекомендации МОК по допуску атлетов из России и Белоруссии до международных соревнований «не придают оптимизма».

«А не много ли условий? Тем более таких, которые грубо нарушают права и свободы наших спортсменов, делая их профессионалами «второго сорта». Citius, Altius, Fortius! Это — девиз Игр. Не место здесь политике и двойным стандартам», — написала у себя в Telegram-канале Москалькова.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также в МОК заявили, что спортсмены из России и Белоруссии не могут рассматриваться как участники соревнований в командных видах спорта.