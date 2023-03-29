«Дискриминационное и антигуманное решение». Компромисс МОК о допуске россиян разозлил всех

Запад обвиняет Томаса Баха в предательстве демократии, а Россия — в нарушении Олимпийской хартии.

Реакция на решение Международного олимпийского комитета о частичном возвращении россиян и белорусов на крупные старты ожидаемо оказалась крайне негативной. Причем и на Западе, и в России. Компромисса у Томаса Баха не получилось — желая учесть противоречивые интересы, он настроил против себя и западный лагерь, и тех, кто настаивал на ослаблении санкций (Россия с Белоруссией при поддержке стран Азии, Африки и Латинской Америки). Если это был «пробный шар» перед решением о допуске некоторых представителей нашей страны на Олимпиаду-2024, можно считать, что эксперимент провалился, даже не начавшись.

МОК приподнял железный занавес, за которым наш спорт находился более года, рекомендовав открыть большие соревнования для россиян из индивидуальных видов спорта, не имеющих отношения к армии и спецслужбам, а также не высказывавшихся публично в поддержку СВО. Однако в России эти странные критерии восприняли как издевательство. Чего только стоит одно требование выступать в белой или однотонной форме под аббревиатурой INA (Individual Neutral Athletes) — лишь бы не допустить появления на стадионах «символов российской пропаганды». Но даже при таких нелепых условиях некоторые западные сборные не согласны соревноваться с россиянами.

Томас Бах. Фото Reuters

Цель — внести раскол в сообщество наших спортсменов

«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно, — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. — Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия. Россия всегда была за спорт вне политики. Призываем все международные федерации придерживаться этого принципа, не разрушать и без того хрупкий сегодня международный спорт. Антигуманно лишать спортсменов права соревноваться».

«Позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах, — это уже не просто глава в списке грубых дискриминационных санкций, — говорится в заявлении ОКР. — Мы считаем, что данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на «допустимых» и «остальных» уже не только по национальному признаку, нанести урон спортивной отрасли России в целом».

«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни, — отметила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в эфире Sputnik. — Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека».

Многие комментаторы в нашей стране указывают, что МОК рекомендует принимать заявки на допуск в качестве нейтральных атлетов не от национальных федераций и не от ОКР, а от частных лиц. То есть провоцирует спортсменов на то, чтобы ради продолжения профессиональной карьеры разрывали связи со структурами российского спорта, увольнялись с военной службы и по факту выступали с осуждением политики руководства собственной страны. Как все это соотносится с принципом политической нейтральности, якобы закрепленным в хартии МОК, остается только гадать.

Фото Reuters

День позора для МОК?

В западном лагере тоже, мягко говоря, не обрадовались ослаблению санкций. Там считают, что критерии допуска оставляют множество лазеек и в целом отказ от тотального бана — «это предательство интересов демократии» и «лишнее доказательство того, что МОК действует в интересах России».

— Олимпийские игры не проводятся в вакууме. — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. — Любой, кто позволяет России использовать международные соревнования для своей пропаганды, наносит ущерб олимпийским идеалам мира и международного взаимопонимания. Тот факт, что МОК не хочет допускать представителей российских вооруженных сил или команд, является лишь абсолютным минимумом, которого недостаточно.

— Очень плохое решение. То, что произошло, работает на пользу российской стороне, ведь их спортсмены теперь смогут принять участие в соревнованиях. День позора для МОК, — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

— Томас Бах выступил на стороне России и служит ее интересам. Это решение разрушает олимпийский дух, — высказался бывший украинский боксер Владимир Кличко.

— Мы не должны закрывать глаза на реальность. Российским спортом управляет Кремль. А в России не знают, что такое фейр-плей, — написал в соцсетях министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

— У Вашингтона есть опасения по поводу механизмов исполнения решения МОК, которым пока не уделено достаточного внимания, — отметил представитель Госдепартамента США Ведант Пател. — Имеются подозрения относительно прямых связей между олимпийскими и паралимпийскими атлетами и вооруженными силами России и Белоруссии, а также ведомствами, работающими в сфере национальной безопасности.

Пока не был услышан голос спецдокладчика ООН по культурным правам Александры Ксантаки, которая предлагала не придумывать отдельные правила для России и Белоруссии, а в целом не допускать до соревнований атлетов из любых стран, которые «непосредственно замешаны в преступлениях против человечности или пропаганде войны». Тем не менее представитель МОК Каве Мехраби заявил, что критерии в отношении России — первый шаг в данном направлении.

— Мы пытаемся остановить любых спортсменов, делающих заявления, связанные с вооруженными конфликтами, — отметил Каве Мехраби. — В случае с Россией допуск не станет необратимым. Если спортсмен нарушит условия получения нейтрального статуса, организаторы будут иметь право отстранить его даже в ходе соревнований.

Флаг ОКР. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Помимо прочего, западные комментаторы обвиняют МОК в неверной трактовке прав человека, грозят бойкотами и отменой соревнований, уверяют, что безопасность и единство спорта важнее недопущения дискриминации... В общем, песни по большей части старые, но теперь для них новый яркий повод — критерии допуска российских спортсменов. Хотя по факту преодолеть фильтр, видимо, сумеют единицы, а основная масса просто не захочет связываться со унизительной процедурой. За минувший год большинство из тех, кто считал возможным пренебречь своей принадлежностью к России ради продолжения карьеры, уже сменили спортивное гражданство. И в этом плане решение МОК мало что меняет, разве что выводит напряжение вокруг взаимодействия спорта и политики на новый уровень.