Политолог Наталья Голубкова: «Требования МОК по допуску россиян неприемлемы»

Российский политолог Наталья Голубкова отреагировала на решение Исполкома МОК и условия возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Как я уже отмечала ранее, Томас Бах понимает пагубность решения об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований для олимпийского движения. Отсюда попытки найти способ вернуть россиян, — сказала Голубкова. — Вместе с тем, МОК находится под серьезным давлением западных стран, поэтому старается усидеть на двух стульях и создает многочисленные препятствия для действительного возвращения наших спортсменов. Передача окончательного решения международным федерациям — это попытка снять с себя ответственность и размыть ее между субъектами мирового спорта».

Также Наталья Голубкова выразила свое отношение к требованиям Исполкома МОК: «Нынешние условия допуска, безусловно, неприемлемы. В этом я полностью согласна и с министром спорта Олега Матыциным, и с президентом ОКР Станиславом Поздняковым. Вчерашнее выступление Позднякова порадовало особенно, его критическая оценка позиции МОК свидетельствует о том, что глава Олимпийского комитета России правильно расставляет приоритеты».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.