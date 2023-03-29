В Минспорта Украины осудили рекомендации МОК по допуску россиян на международные соревнования

Министерство молодежи и спорта Украины выразило недовольство рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета по поводу недопуска российских и белорусских атлетов на международные спортивные соревнования. Мы сожалеем, что МОК использовал обеспокоенность, выраженную специальными докладчиками ООН, по поводу недискриминации исключительно на основании гражданства спортсменов как повод, чтобы радикально поменять свою предыдущую хорошо аргументированную позицию», — цитирует РИА «Новости Спорт» заявление на сайте ведомства.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.