Тестовые заплывы в Париже отменили из-за сомнений в качестве воды

Тестовые соревнования по плаванию на Сене в Париже, проводимые в преддверии Олимпийских игр 2024 года, были отменены из-за сомнений в качестве воды.

«По итогам встречи по вопросу качества воды, которая прошла этим утром, было принято решение отменить все намеченные на сегодня соревнования по плаванию в качестве меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности здоровье... атлетов», — говорится в заявлении правительства в социальных сетях.

Отмечается, что решение об отмене было принято из-за «значительных расхождений» между результатами последних анализов, предоставленными лабораторией, и результатами, полученными при исследовании образцов воды из Сены анализаторами. В воскресенье эксперты проведут еще одну встречу, где оценят безопасность проведения соревнований.

19 августа в столице Франции должны были пройти тестовые соревнования по паратриатлону.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.