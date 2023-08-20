Храмцову и Ларину будет сложно попасть на Олимпиаду в Париже после снятия санкций

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что Максиму Храмцову и Владиславу Ларину нужно побеждать во всех оставшихся рейтинговых турнирах для того, чтобы пробиться на Игры 2024 года в Париже.

Международная федерация тхэквондо из-за поддержки СВО не допустила Храмцова и Ларина к участию в майском чемпионате мира, проходившем в Баку. Остальные российские атлеты выступали в нейтральном статусе.

«Ситуация у Максима и Владислава очень сложная, фактически им надо выигрывать все оставшиеся рейтинговые соревнования», — цитирует Иванова «РИА Новости».

Храмцов и Ларин примут участие в «Гран-при в Париже», который запланирован на 1-3 сентября.