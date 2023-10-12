Свищев — о временном отстранении ОКР: «В руках чиновников сейчас судьбы тысяч наших спортсменов»

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Это было ожидаемым решением. МОК нашел бы и другой повод для отстранения. Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде, использовать все возможные способы защиты наших спортсменов. В России в следующем году запланированы Игры Дружбы, Игры БРИКС, Игры Будущего. У наших спортсменов будет соревновательная практика и возможность проявить себя среди сильнейших. ОКР нужно продолжать отстаивать интересы наших спортсменов всеми возможными способами, в том числе юридическими. В руках чиновников сейчас судьбы тысяч наших спортсменов, которые мечтают попасть на крупные международные соревнования», — передает слова Свищева пресс-служба Госдумы РФ.

Как информирует ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.