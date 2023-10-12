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Губерниев о временном отстранении ОКР: «Было бы странно, если бы нас вернули»

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Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Это было понятно. Было бы странно, если бы нас вернули. Нас и так уже отстраняют, потом еще отстранят и дальше будут отстранять. Отстранение отстраненных в результате отстранений. Нужно продолжать проводить соревнования внутри страны, поменьше обращать внимание на внешние факторы, потому что сил никаких нет. Нужно проводить соревнования, по мере сил поддерживать спорт.
Мы видели по решению УЕФА, которое касается наших детей, что никакого просвета нет. Поэтому остается только не замыкаться внутри страны, так или иначе продолжать развивать спорт и всевозможные международные соревнования, ориентируясь на тех, кто с нами, и жить своей жизнью. Других выходов я не вижу. Ничего нового не произошло. Было понятно, что движение по всевозможным отстранениям будет продолжаться. Надо проводить соревнования, не обращать внимание на решения, те или иные отстранения и так далее», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В четверг, 12 октября МОК об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.

Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

При этом в МОК заявили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Дмитрий Губерниев
МОК
ОКР
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