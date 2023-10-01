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Сегодня, 19:43

Софья Великая верит, что россияне будут участвовать в Олимпийских играх в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фехтовальщица Софья Великая высказалась о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«Я — действующая спортсменка, до следующего года точно. И я такой оптимист, и в глубине души в участие в Олимпиаде верю. Но реальность показывает, что вряд ли (это произойдет), в том числе события в фехтовальной мире. В моем виде спорта дискриминация идет по национальному признаку», — цитирует Великую РИА «Новости».

38-летняя спортсменка является двухкратной олимпийской чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы по фехтованию.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Кроме того, МОК запретил России финансировать спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Софья Великая
МОК
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