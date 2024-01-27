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Сегодня, 14:52

Российские прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Бондарь и Виктор Минибаев.
Фото Global Look Press

Российские прыгуны в воду не будут выступать на Олимпийских играх в Париже, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Это окончательное и бесповоротное решение. Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет и международная федерация водных видов спорта World Aquatics выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения. Поэтому мы не стали заявляться на чемпионат мира в Дохе, который пройдет в феврале и является последним отборочным соревнованием на Олимпиалду-2024», — написал Дружинин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что многие российские спортсмены не могут поехать на соревнования, так как состоят в обществах «Динамо», ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами.

Также Дружинин сожалеет, что Олимпиада, на которой должны выступать лучшие, пошла по пути игнорирования спортивных принципов.

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://t.me/svdruzhinin/1113
Олимпиада
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