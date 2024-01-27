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Сегодня, 14:19

Олимпийский чемпион Моисеев оценил шансы российских пятиборцев попасть на Игры-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев заявил, что вопрос об условиях допуска российских спортсменов к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде 2024 года остается открытым.

«На самом деле все очень сложно, очень много позиций, конкретной пока нет, то говорят, что могут спортсмены выступать, то какие-то декларации надо заполнять. Очень много непонятных для нас тем. Время идет, олимпийские отборы начнутся в марте, как это все будет, я пока что не представляю. Чтобы понять, в какой мы находимся кондиции, нам нужно выступить на международных стартах. У нас есть большое количество своих стартов, за счет которых мы стараемся не потерять ощущение борьбы, соревновательную практику. Времена непростые, но мы как можем с этим справляемся, я думаю, что все будет хорошо», — приводит слова Моисеева ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: https://tass.ru/sport/19833833
Олимпиада
Андрей Моисеев
МОК
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