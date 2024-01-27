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Сегодня, 16:29

Лыжник Дементьев обвинил МОК в разрушении идей олимпийского движения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими рекомендациями о допуске российских спортсменов к соревнованиям разрушил идеи олимпийского движения.

«Условия неправильные, в Олимпийской хартии говорится о соревнованиях на спортивных аренах, а не о политике. МОК не имеет права так ставить условия для спортсменов, у всех должны быть одинаковые шансы выйти на старт. С учетом сегодняшней ситуации идеи олимпийского движения утрачены. Может, будет что-то новое и лучшее», — приводит слова Дементьева ТАСС.

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Евгений Дементьев
МОК
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