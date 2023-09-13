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Роднина — о допуске россиян на Олимпиаду-2024: «Так много условий, что даже нет смысла выступать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Так много условий, что даже нет смысла выступать. Сильнейших они туда не допустят, потому что у нас большинство сильнейших спортсменов представляют ЦСКА и «Динамо». Если в предыдущие разы были претензии к допинговым пробам, к спортсменам, то сейчас ничего нет. Просто люди забыли, в чем смысл олимпийского движения. Это уже не новости. Мне кажется, надо уже дверь закрыть и забыть про это. Уже большинство федераций высказались, кого и как они допустят. Чего мы ждем? Чуда? Теплится надежда? Уже нет», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос участия в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
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