Роднина считает, что есть вероятность допуска России до ОИ-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о возможном недопуске сборной России на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Вероятность, что Россия выступит на Олимпиаде-2024, все еще есть. Нельзя сказать, что это уже невозможно, ничего еще не решено. Нашим спортсменам нужно готовиться и настраиваться на то, что мы выступим. Ситуация может сложиться как угодно — сейчас некоторые федерации заявляют о необходимости допуска россиян, но без флага и гимна. Такие требования непонятны. Со временем, возможно, и этих условий не будет, потому что они не имеют основания. Опускать руки точно нельзя», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.