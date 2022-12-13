Винер — о призыве олимпийского комитета США: «Очень похвально, что дама из Америки заявила это»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс вернуть российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже без флага.

«Что касается заявления Олимпийского комитета США, женщина слагает свои полномочия в этом году, вступает другой человек на ее место. Мы это уже слышали от Макрона. Когда будет решение МОК, тогда и будем давать комментарии. Очень похвально, что дама из Америки заявила это. Когда у нас будет решение МОК о нашем выступлении, мы будем счастливы. А пока мы готовим свои программы. Мы не ждем милости от природы. У нас новая форма выступлений: симфоническая музыка, оперные солисты. На это великолепное зрелище еще можно попасть, потому что это благотворительный гала-концерт и билеты продаются в ограниченном количестве», — сказала Винер «СЭ».

Вчера, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.