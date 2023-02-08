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Сегодня, 14:34

Пропуск Европейских игр-2023 осложнит россиянам борьбу за прямые олимпийские лицензии в 6 видах спорта

Алина Савинова
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Отказ организаторов Европейских игр-2023 допустить российских спортсменов на соревнования осложнит борьбу за прямое попадание на Олимпиаду-2024 в шести видах спорта. Об этом сообщает ТАСС.

На Европейских играх, которые пройдут в Польше, будут разыграны прямые лицензии в синхронном плавании, прыжках в воду, гребном слаломе и современном пятиборье. 12 олимпийских лицензий будут разыграны на этом турнире в пулевой и стендовой стрельбе и 11 — в стрельбе из лука.

Также источник отмечает, что участники Европейских игр 2023 года получат возможность увеличить свой квалификационный олимпийский рейтинг в бадминтоне, боксе, дзюдо, фехтовании, баскетболе 3 х 3, настольном теннисе, триатлоне, тхэквондо и маунтинбайке.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/16993291
Олимпиада
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