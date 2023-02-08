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Сегодня, 15:24

Власти Франции примут решение по участию российских спортсменов на Олимпиаде-2024 летом

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Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что решение об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом.

«Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом, — приводит РИА «Новости» слова Верана. — Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было».

На брифинге в среду Веран также отметил, что Франция «остается привержена желанию целиком и полностью исполнять международные санкции» против России.

Во вторник, 7 февраля, мэр Парижа Анн Идальго высказалась против участия российских спортсменов в Олимпийских играх, хотя 26 января она заявляла, что их нельзя лишать соревнований во французской столице.

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25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230208/olimpiada-1850560447.html
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