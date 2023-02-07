Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что не поддерживает участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом и предложила им выступать за команду беженцев.

«Сначала она была не против нашего участия. Сейчас — против. Значит, с ней кто-то крепко поработал. Говорил, что вопросы противодействия будут достаточно серьезными. Но считаю, что с командой беженцев мэр Парижа погорячилась, все-таки мы представители страны. Да, если есть определенные вопросы к нам, то нейтральный статус, пожалуйста. Люди же не беженцы, это еще странное отношение к понятию и к тем людям, которые реально являются беженцами. Она сказала ерунду, но к ее позиции стоит относиться серьезно», — сказал Губерниев «СЭ».

26 января Идальго выступила за участие российских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. А 7 февраля выступила уже против участия россиян на Играх-2024.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.