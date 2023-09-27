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Президент ОКР Поздняков — о событиях февраля 2022 года: «Люди, которых считали друзьями, оказались лицемерами»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Максим Максимов
Главный редактор
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Президент ОКР Станислав Поздняков.
Фото AFP

Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» рассказал о реакции на санкции в адрес российского спорта после событий февраля 2022 года.

— На публике вы производите впечатление человека, который точно знает, что делать. За прошедшие пять лет хотя бы раз возникало ощущение растерянности?

— Точно возникало. Это был прошлый год. В такой ситуации, как в 2022-м, российский спорт не оказывался никогда. Имею в виду реакцию западных стран и МОК, которые попытались нас изолировать. Неожиданно и неприятно для всей российской спортивной семьи. Мы жили в одном социуме, где, несмотря на сложности в политических взаимоотношениях между странами, всегда присутствовала открытость и конструктивное общение. Все предыдущие 49 лет жизни я всегда разделял идеалы олимпизма. Говорил, что нужно дружить, уважать друг друга, соперника, судей, спортсменов, зрителей и при этом стремиться к совершенству на фехтовальной дорожке.

Первая реакция: как такое могло произойти? В какой-то момент люди, которые входили в исполком Европейской федерации фехтования, которых я считал близкими друзьями, единомышленниками, начали отворачиваться и словно по щелчку говорить в мою сторону такие вещи... Я думал, может, у меня внезапно произошли какие-то проблемы с восприятием английского языка? Получается, это все внутри людей крепко сидело, а они были обыкновенными лицемерами. Честно скажу, осознание, что ты работал с подобного рода коллегами рука об руку, не из приятных. Это первое.

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Второй момент: так или иначе сезонные спортивные календари всегда были скоординированы с международными соревнованиями. Поэтому вся индустрия спорта высших достижений оказалась в вакууме: непонятно, на что ориентироваться, к каким соревнованиям готовиться, от каких отказываться.

Кроме того, спортсмены попали в ситуацию, схожую с моей: в социальных сетях началась редкостная вакханалия в их адрес. Скажу даже так: считаю одним из самых правильных, по крайней мере на тот момент, решение об ограничении доступа к некоторым соцсетям. Иначе у нас психические клиники были бы переполнены. В том числе спортсменами.

Тот хаос, который породил МОК, оказался для нас очень чувствительным, но со временем человек адаптируется к любой нестандартной ситуации. Поэтому мы сейчас ищем соревновательную нишу для спортсменов, создаем новые условия, стараемся мотивировать наш олимпийский резерв, понимая, что кризис не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент придет осознание того, что нужно возвращать все на круги своя, потому что спорт наравне с культурой, пожалуй, две области, которые, в большой степени призваны строить мосты между странами. Главное, чтобы наши спортсмены оставались конкурентоспособны и вся спортивная отрасль смогла вернуться на трек, с которого в прошлом году сошла.

Станислав Поздняков
ОКР
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