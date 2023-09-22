Песков: «Надеемся реинтегрироваться в олимпийскую семью»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что Россия вернется в олимпийскую семью.

«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует. Восторжествует идея олимпизма. И мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам чиновника, из-за санкций в отношении российских спортсменов страдает идея олимпизма.

Ранее Песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду в статусе индивидуальных атлетов.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Олимпиаду в Париже в установленную дату — 26 июля 2023 года. Также МОК все еще не дал точного ответа о том, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции.