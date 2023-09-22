Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:16

Песков: «Надеемся реинтегрироваться в олимпийскую семью»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Песков (в центре).
Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что Россия вернется в олимпийскую семью.

«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует. Восторжествует идея олимпизма. И мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам чиновника, из-за санкций в отношении российских спортсменов страдает идея олимпизма.

Ранее Песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду в статусе индивидуальных атлетов.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Олимпиаду в Париже в установленную дату — 26 июля 2023 года. Также МОК все еще не дал точного ответа о том, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
ОКР
8
Читайте также
Нейтральным спортсменам из России не выплатят призовые за медали на ОИ-2024
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж новой Lada Granta Sport
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Умерла актриса Нина Беляева
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Дюков — о работе россиян в комитетах УЕФА: «Все в спокойном режиме, ничего не изменилось»
Всероссийская федерация плавания считает неприемлемыми критерии допуска россиян
На открытии Азиады отказались от важной китайской традиции — фейерверков. Все ради экологии
Инфантино не исключил участия сборной России в следующем чемпионате мира
Дюков: «Сомневаюсь, что мужская сборная в ближайшие два месяца проведет матч с командой из Евросоюза»
Дюков заявил, что сборная России имеет шансы участвовать в отборе чемпионата мира-2026
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монголия может выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024 в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости