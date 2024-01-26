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Поздняков заявил, что ОКР не питает никаких иллюзий о беспристрастности слушаний по иску к МОК

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР не питает иллюзий по иску к Международному олимпийскому комитету (МОК) об отмене временного отстранения.

«Решение по нашему иску к МОК об отмене временного отстранения ОКР будет вынесено позже, сегодня состоялись слушания. Никаких иллюзий не питаем, так как существующая сейчас система управления в CAS не дает нам оснований полагаться на его беспристрастность», — цитирует РИА «Новости Спорт» заявление Позднякова в Telegram-канале.

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Ранее Поздняков заявил, что МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских атлетов.

МОК объявил об исключении ОКР из членства в организации в сентябре 2023 года. Решение было принято в связи с включением в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Из-за отстранения ОКР не может функционировать как национальный олимпийский комитет и лишен финансирования от олимпийского движения.

Источник: РИА
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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