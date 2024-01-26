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Сегодня, 11:05

Бетербиев: «Я бы дал нашим выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Бумаги — это формальность»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев считает, что российским спортсменам стоит согласиться на выступление на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске спортсменов из России до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта.

При этом будут применяться строгие условия отбора в соответствии с рекомендациями исполкома МОК, согласно которым до международных турниров допускаются атлеты, не связанные с силовыми структурами и не выражавшие поддержку СВО.

«Я не вникал в вопрос, но, мне кажется, у наших боксеров еще есть шанс выступить на Олимпиаде — под нейтральным флагом. Нужно подписывать какие-то декларации или бумаги? Ну, это формальность, мне кажется. Руководителям лучше видно, но если спросить меня — я бы дал ребятам выступить на Играх во всех видах спорта, чтобы наш спорт был на подъеме, чтобы не было спада. Если они не выступят на Олимпиаде, мне кажется, будет падение в результатах», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» Бетербиев.

Также Бетербиев оценил решение МОК лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. В октябре 2022 года организация допустила спортсменов из России до участия в международных турнирах без ограничений и нейтрального статуса.

Помимо этого, МОК рассматривает возможность исключить бокс из олимпийской программы.

«Мне кажется, это какое-то недоразумение, что-то непонятное случилось. Бокс всегда будет олимпийским видом спорта. Наверное, это больше политическое решение, а сам бокс был сто лет назад и будет еще сто лет», — добавил Бетербиев.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Бокс
Олимпиада
Артур Бетербиев
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