Рылов заявил, что откажется подписывать декларации для допуска к соревнованиям

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что откажется подписывать декларации для допуска к международным соревнованиям в случае, если этого потребует Международный олимпийский комитет (МОК).

«Спокойно отношусь, дело каждого спортсмена, кто-то вообще поменял гражданство. В МОК могут выдвинуть условия подписать декларацию, если мне такое предложат, я точно откажусь», — приводит РИА Новости слова Рылова.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что спортсмены сами должны решать вопрос об участии в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.