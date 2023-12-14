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Колобков: «Условия МОК для российских спортсменов абсолютно хамские и унизительные»

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Бывший министр спорта Павел Колобков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска спортсменов из России на Олимпийские игры 2024 года.

«Условия МОК выглядят как предложение для наших спортсменов не ехать на Олимпийские игры. Они только создали иллюзию работы, а их условия абсолютно хамские и унизительные. Думаю, что многие наши олимпийцы расценивают это точно так же», — приводит слова Колобкова RT.

8 декабря МОК решил допустить российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. 14 декабря комитет сообщил, что лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже получили 6 российских спортсменов.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: RT
Олимпиада
Павел Колобков
МОК
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