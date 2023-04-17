Олимпийский чемпион украинец Беленюк остался недоволен запретом на соревнования с россиянами

Олимпийский чемпион украинец Жан Беленюк, который на данный момент является депутатом Верховной рады, остался недоволен запретом на соревнования с россиянами и белорусами, сообщает MK.RU.

В пятницу, 14 апреля, стало известно о том, что Министерство спорта Украины запретило атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.

По словам Беленюка, более половины международных федераций уже дали или дадут разрешение россиянам и белорусам участвовать в своих соревнованиях, и это теперь автоматически будет означать запрет для спортсменов с Украины.

Также он добавил, что в основе этого решения лежит неправильная с точки зрения Украины позиция МОК, но считает, что решать эти вопросы нужно было на уровне комитета, а не за счет украинских спортсменов.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.