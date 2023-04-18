Противники пенсионной реформы во Франции угрожают сорвать Олимпиаду-2024

Противники пенсионной реформы во Франции призывают сорвать подготовку и проведение Олимпийских игр из-за решения властей увеличить возраст выхода на пенсию.

Они публикуют в Twitter сообщения с хэштегом «Нет выхода на пенсию, нет Олимпийских игр», который набирает популярность в сети. Призыв поддерживается как анонимными активистами, так и некоторыми организациями, например налоговой ассоциацией Attac.

При этом конкретных шагов по срыву подготовки и проведения Олимпийских игр в сообщениях нет.

Генеральный секретарь профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» Лорана Берже выступила против такого предложения.

«Не может быть и речи о том, чтобы делать ни такие угрозы, ни такие действия», — приводит ее слова радиостанция France Info.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по11 августа 2024 года.