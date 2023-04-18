Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:51

Противники пенсионной реформы во Франции угрожают сорвать Олимпиаду-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олимпиада.
Фото Global Look Press

Противники пенсионной реформы во Франции призывают сорвать подготовку и проведение Олимпийских игр из-за решения властей увеличить возраст выхода на пенсию.

Они публикуют в Twitter сообщения с хэштегом «Нет выхода на пенсию, нет Олимпийских игр», который набирает популярность в сети. Призыв поддерживается как анонимными активистами, так и некоторыми организациями, например налоговой ассоциацией Attac.

При этом конкретных шагов по срыву подготовки и проведения Олимпийских игр в сообщениях нет.

Генеральный секретарь профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» Лорана Берже выступила против такого предложения.

«Не может быть и речи о том, чтобы делать ни такие угрозы, ни такие действия», — приводит ее слова радиостанция France Info.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по11 августа 2024 года.

Олимпиада
0
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
МИД РФ указал на возможный конфликт из-за милитаризации Западом информпространства
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион украинец Беленюк остался недоволен запретом на соревнования с россиянами
Новости
RSS RSS
Все новости