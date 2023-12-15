ОКР утвердил единовременные выплаты российским спортсменам

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о размере единовременных компенсаций победителям и участникам Олимпиады.

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей. Серебряным призерам будет выплачено по 350 тысяч рублей, бронзовым призерам — по 250 тысяч рублей. Участникам Олимпийских игр из России заплатят по 150 тысяч рублей.

8 декабря МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.