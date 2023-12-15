Поздняков поделился мнением по поводу участия россиян в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Никакого доверия словам из Лозанны нет, как и гарантий, что хамелеон не поменяет цвет в очередной раз. Как после саммита 2022 года. Тогда было озвучено единогласное решение вернуть нас на основе дорожной карты и плана. Это на словах. На деле 28 марта появлись рекоменданции, которые обнулили намерения. МОК, уступив давлению, никого и никуда звать не будет. По выдуманным критериям, которые обесценивают все, они запустили кампанию по нейтрализации наших спортсменов.

Лишь единицы претендуют на Париж, и то в обезличенном статусе, без гарантий судейства, организационного, научного и медицинского сопровождения, личной безопасности и комфорта. Это, бесспорно, болезненная тема. Но я уверен, что вы обсуждали это между собой. Мнения полярные, но как глава я озвучиваю предельно четко: мы прекрасно понимаем спортсменов, которые хотят выступать на соревнованиях, стремятся представлять страну и свою честь. Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право на свой выбор, как отметил наш президент», — заявил Поздняков.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно обновленному релизу на официальном сайте МОК, лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.