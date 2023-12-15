Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:11

Поздняков поделился мнением по поводу участия россиян в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Никакого доверия словам из Лозанны нет, как и гарантий, что хамелеон не поменяет цвет в очередной раз. Как после саммита 2022 года. Тогда было озвучено единогласное решение вернуть нас на основе дорожной карты и плана. Это на словах. На деле 28 марта появлись рекоменданции, которые обнулили намерения. МОК, уступив давлению, никого и никуда звать не будет. По выдуманным критериям, которые обесценивают все, они запустили кампанию по нейтрализации наших спортсменов.

Лишь единицы претендуют на Париж, и то в обезличенном статусе, без гарантий судейства, организационного, научного и медицинского сопровождения, личной безопасности и комфорта. Это, бесспорно, болезненная тема. Но я уверен, что вы обсуждали это между собой. Мнения полярные, но как глава я озвучиваю предельно четко: мы прекрасно понимаем спортсменов, которые хотят выступать на соревнованиях, стремятся представлять страну и свою честь. Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право на свой выбор, как отметил наш президент», — заявил Поздняков.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно обновленному релизу на официальном сайте МОК, лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

Олимпиада
Станислав Поздняков
3
1
Читайте также
Личка напомнил о Шварце и Черчесове. Какие изменения ждут «Динамо» зимой?
Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ОКР утвердил единовременные выплаты российским спортсменам

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости