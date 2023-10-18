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Сегодня, 10:24

Около 120 строителей устроили забастовку на объекте Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпиада-2024.
Фото Reuters

Около 120 строителей устроили забастовку на стройплощадке объекта Олимпиады-2024 в связи со спорами о контрактах и видах на жительство, сообщает Inside The Games.

По данным источника, рабочие заявили, что останутся на стройплощадке до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Они хотят, чтобы компания-подрядчик выдала им на руки рабочие контракты, а также предоставила документы, которые впоследствии позволят им получить легальный вид на жительство во Франции.

Бастующие рабочие выступили с заявлением, в котором говорится: «Нет документов — нет Олимпийских игр».

Это не первый случай, когда протесты строителей срывают работу на площадках Олимпиады-2024: в марте из-за забастовки электриков и газовиков была прекращена подача электроэнергии на стройплощадку Олимпийской деревни в Сен-Дени.

Клопы угрожают Парижу и&nbsp;Олимпиаде. У организаторов Олимпиады в Париже — новая головная боль. Столицу Франции атакуют постельные клопы

Источник: Inside The Games
Олимпиада
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