В оргкомитете Олимпиады-2024 прошел обыск

Французская финансовая прокуратура провела обыск в оргкомитете Олимпийских игр 2024 года в Париже и организациях, отвечающих за подготовку церемонии открытия Игр, сообщает AFP.

По данным источника, обыски проводятся в связи с расследование дела о «незаконном получении доходов и фаворитизме», которое было начато летом 2023 года.

После первого обыска в МОК заявили, что следят за ситуацией.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.