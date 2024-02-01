Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии.

«Уже довольно давно меня мало интересует весь этот прибалтийский лай. Чудесно посмотреть, как весь этот зоопарк обслуживает Вашингтон с Брюсселем», — сказал Валуев «СЭ».

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.