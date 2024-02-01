Журова — о запрете сейма Латвии соревноваться с россиянами: «Настоящий расизм!»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии.

«Это решение меня не просто удивляет, оно меня возмущает. Это нарушение хартии по двум пунктам. Во-первых, дискриминация по национальному признаку и по большому счету — настоящий расизм. Во-вторых, прямое вмешательство государства в дела национального Олимпийского комитета страны. Потому что только Национальный олимпийский комитет имеет право допускать или не допускать спортсменов на соревнования», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.