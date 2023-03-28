Монсон заявил, что россияне должны быть допущены до Олимпиады без всяких требований

Бывший боец ММА Джефф Монсон отреагировал на решение исполкома МОК по допуску российских спортсменов до международных соревнований.

«Условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024 абсолютно бесчеловечны и несправедливы! Они вновь занялись политикой, вместо того, чтобы заниматься развитием спорта. Нельзя не допускать спортсмена на соревнования за то, что он поддерживает свою страну и говорит о необходимости защиты своих граждан. Это нарушение прав спортсменов. Совершенно никчемное решение. Российские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду справедливым, соревновательным путем, без всяких требований. Они, как и любые другие спортсмены, имеют право участвовать в международных стартах вне зависимости от их политических взглядов и заявлений», — сказал Монсон.

28 марта состоялось заседание исполкома МОК по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования. По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших СВО, а также не связанных с вооруженными силами и органами безопасности.