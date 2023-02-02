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МОК: угроза бойкота Украиной Олимпиады-2024 противоречит основам олимпийского движения

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что угроза бойкота Украиной Игр-2024 в Париже противоречит основам олимпийского движения.

«Угроза бойкота Олимпийских игр, которую сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Бойкот — это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК «участвовать в Олимпийских играх, направляя спортсменов». Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОК», — приводит ТАСС заявление МОК.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Затем президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что организация не исключает отказа от выступления на Олимпиаде, если не будет продлен запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях. 3 февраля генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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