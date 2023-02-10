Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 20:04

Польша предложила создать «сборную беженцев» для участия в Олимпиаде россиян и белорусов

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Камиль Бортничук.
Фото Global Look Press

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в которую могли бы быть включены диссиденты из России и Белоруссии.

Ранее Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран будет требовать недопуска России и Белоруссии до Олимпийских игр-2024.

«Чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация по признаку имеющегося паспорта, страны происхождения, мы предложили создать сборную беженцев. Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, являющиеся диссидентами», — приводит слова Бортничука ТАСС.

По мнению польского министра, это предложение позволяет достигнуть приемлемого для всех сторон компромисса и стать основой для компромисса с МОК.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

В конце января 2023 года исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Олимпийские кольца в&nbsp;Париже. «Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
11
Читайте также
Норвегия побеждает на ЧМ без главной звезды женской сборной. Что случилось с Тириль Экхофф?
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Мамиашвили считает ангажированной ситуацию с выступлением 35 стран против участия России в Олимпиаде
Президент Федерации тяжелой атлетики Агапитов: «Каждый, кто приемлет правилам, имеет право выступать на Олимпиаде»
Привалова — о бойкоте России на Олимпиаде-2024: «Пусть их заявления остаются на их совести»
Журова о бойкоте России на Олимпиаде-2024: «Нужно просто наблюдать со стороны, как они устраивают эту вакханалию»
Колобков считает, что Бах должен жестко отреагировать на выступление 35 стран против России на Олимпиаде-2024
Глава ВФП Сальников — о выступлении 35 стран против участия России в Олимпиаде: «Политика прочно вмешалась в спорт этих стран»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Федерации тяжелой атлетики Агапитов: «Каждый, кто приемлет правилам, имеет право выступать на Олимпиаде»

Мамиашвили считает ангажированной ситуацию с выступлением 35 стран против участия России в Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости