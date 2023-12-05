Международные федерации обратились в МОК с просьбой разрешить нейтральным спортсменам из России выступать на Олимпиаде-2024

Международные спортивные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой допустить нейтральных спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

5 декабря в Лозанне прошел саммит МОК, на котором Международный олимпийский комитет не изменил рекомендации по участию россиян и белорусов в соревнованиях.

«Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, при условии что они публично не высказывались в поддержку СВО на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.