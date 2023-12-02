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Сегодня, 16:58

МОК примет окончательное решение по участию россиян в Олимпийских играх-2024 в марте

Алина Савинова
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вопрос участия россиян в Олимпийских играх 2024 года будет рассмотрен на олимпийском саммите в декабре, сообщает РИА Новости.

По словам главы МОК, окончательное решение по допуску спортсменов из России на Олимпиаду организация примет в марте 2024 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будет представлено 32 вида спорта.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Томас Бах
МОК
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