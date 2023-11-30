МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»

Странные заявления представителя Международного олимпийского комитета.

Представитель МОК Марк Адамс вновь не сумел назвать конкретную дату решения вопроса об участии российских и белорусских спортсменов в летних Играх-2024. Решение затягивается, несмотря на то что до старта соревнований в Париже остается меньше семи месяцев и квалификационные старты подходят к концу. При этом чиновник выразил готовность к проверкам «политической нейтральности» наших атлетов до и во время Олимпиады. Такие действия, видимо, имеют какой-то смысл в случае появления россиян в Париже в нейтральном статусе. Но в нынешней ситуации запрет на политическую деятельность граждан суверенной страны со стороны иностранной общественной организации выглядит как изощренное издевательство.

Нарушение прав человека

— Мы уже говорили, что примем решение по допуску на Игры, когда наступит правильный момент, и возьмем необходимое время для принятия решения, — отметил Адамс на брифинге по итогам исполкома МОК в Париже. — Конечно, в какой-то момент мы должны будем дать атлетам ясность по поводу их участия. Но дедлайн назвать не могу, ситуация все время меняется, мы дадим вам знать, когда решение будет принято. До тех пор спортсмены продолжат проходить проверку международными федерациями, которые допускают их на соревнования. Мы тоже следим за ситуацией: делаем запросы, собираем свидетельства с третьих сторон. Это процесс, который будет вестись не только до самих Игр, но и, как мне кажется, во время Олимпиады, хотя и не могу говорить об этом уверенно.

Томас Бах на совещании МОК. Фото Reuters

Напомню, что МОК предоставил международным федерациям право самим устанавливать критерии для допуска россиян к большим соревнованиям. Ведомство Томаса Баха обозначило только общие моменты — запрет на командные виды спорта и коллективные дисциплины, недопуск представителей ЦСКА и «Динамо», отсутствие поддержки СВО. А вот конкретные методы проверок на соответствие этим принципам каждая федерация определяет самостоятельно, порой проявляя при этом невиданные креатив и фантазию. Среди наиболее скандальных изобретений — требование платить за заявки на нейтральный статус (суммы доходят до 5000 евро). За эти деньги специально нанятые детективы должны проверить социальные сети спортсменов и их выступления в СМИ на предмет политической крамолы.

Есть мнение, что многие из этих сомнительных методов будут перенесены на Олимпиаду в Париж, если МОК решится-таки допустить туда нейтральных россиян. Политические требования к спортсменам не смущают Томаса Баха, хотя они напрямую противоречат 19-й статье Всеобщей декларации прав человека ООН, которая гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Напомню, что совсем недавно МОК внес в свою хартию пункт о приоритете «общепризнанных прав человека». Кроме того, в этой самой хартии закреплено право атлетов на свободу самовыражения. Как все это соотносится с политической цензурой — огромная загадка. И, если уж Томас Бах так твердо встал на позиции пацифизма и миролюбия, ему ничего не мешает нанять детективов для проверки высказываний спортсменов по теме конфликта на Ближнем Востоке. Там свобода самовыражения, мягко говоря, перехлестывает через край. И запрет на поддержку СВО в контексте этих выступлений выглядит даже не двойными стандартами, а махровым беззаконием.

Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как вернуть доверие между МОК и Россией?

— В настоящее время на конструктивные взаимоотношения рассчитывать не приходится. МОК, с нашей точки зрения, необоснованно, нечестно и несправедливо ввел санкции против наших спортсменов и российского спорта, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — Недавно были введены санкции против Олимпийского комитета России. Тем самым были разрушены те взаимоотношения, которые существовали и строились десятилетиями. Для нас это печально. Вряд ли мы можем что-то ждать, кроме надежд на разум тех людей, которые принимают решения. Надеюсь, что пройдет не очень большое количество времени и люди все осознают. Постараются сделать все таким образом, чтобы вернуть доверие между МОК и главной российской олимпийской организацией.

Увы, в данный момент наши отношения с головной олимпийской структурой находятся в низшей точке. ОКР дисквалифицирован за включение в свой состав новых территорий и не имеет даже теоретического права на приглашение в Париж-2024 (впрочем, нас не приглашали туда и до этого наказания). Единственная возможность для российских спортсменов поехать на ближайшие Игры — выступление под нейтральным флагом как частных лиц, без возможности получать государственную поддержку. И даже такие драконовские правила пока не утверждены. Делегации нашей страны как отдельной единицы в столице Франции точно не будет, и вся эта канитель практически гарантирует: если россияне и будут на ОИ-2024, то в крайне ограниченном составе — в лучшем случае несколько десятков человек.

Помимо прочего, журналист Сергей Лисин обратил внимание на формулировку пресс-релиза МОК о смене спортивного гражданства рядом атлетов. Накануне исполком международного комитета одобрил переход под новый флаг трех россиян: велогонщицы ВМХ Валерии Любимовой — во Францию, шоссейника Михаила Яковлева — в Израиль, а также борца греко-римского стиля Георгия Тиблова — в Сербию. Все это сделано до истечения трехлетнего карантина без согласия НОК России. И это открывает новые возможности для отъезда из нашей страны атлетов, желающих выступать за другие сборные. Сдерживающих факторов со стороны МОК теперь просто нет, и единственный шанс остановить этот бесконтрольный процесс — позиция международных федераций. Но многие из них настроены к России крайне враждебно и вряд ли станут учитывать наши интересы.