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Сегодня, 15:11

Матыцин заявил, что российских спортсменов не заставят отречься от политики государства ради участия в Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался требованиях к российским и белорусским спортсменам со стороны МОК для участия в Олимпийских играх в Париже.

По словам Матыцина, вмешательство госструктур в деятельность спортивных организаций недопустимо и они не должны ограничивать права спортсменов на участие в соревнованиях.

«Конечно, для любого спортсмена участие в Олимпийских играх — это мечта, но и россияне, и наши белорусские друзья не смогут перейти красную черту, когда спортсменов пытаются заставить отречься от политики своего государства, критически выступить к заявлениям руководителей», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Олег Матыцин
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