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Сегодня, 18:15

Матыцин считает, что МОК допустит российских спортсменов на все турниры

Виталий Косик
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что на предстоящем заседании исполкома МОК будет принято решение рекомендовать международным федерациям допустить россиян на все соревнования под их эгидой.

«Олимпийские игры — это главные соревнования для многих спортсменов, и они продолжают ими оставаться. Думаю, что на предстоящем заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета будет принято решение рекомендовать международным федерациям допустить россиян на все соревнования под их эгидой и, естественно, поднимут вопрос отбора и участия наших спортсменов в Олимпийских играх», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдет с 28 по 30 марта.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олег Матыцин
МОК
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