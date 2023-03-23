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Винер — о последнем заявлении Баха: «Мы уже несколько раз слышали его обращение, но все оставалось как было»

Алина Савинова
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала заявление главы МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.

«Это очень хорошо. Но все зависит от результата. Мы уже несколько раз слышали его обращение, где он заявлял о нашем возвращении, но все оставалось как было. По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования, где должен был проходить отбор. Вот когда они соберутся обсудить окончательное решение — это должно произойти уже в ближайшее время, — тогда и будем обсуждать», — приводит RT слова Винер.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1127008-viner-bah-zayavlenie-reakciya
Ирина Винер-Усманова
Томас Бах
МОК
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