Министр спорта РФ Матыцин надеется, что спортсмены из России выступят под своим флагом на ближайшей Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут выступить под своим флагом на ближайшей Олимпиаде в Париже (Франция).

«Флаг у нас всегда российский. У нас другого флага нет. Будем надеяться на то, что есть шанс выступить под национальным флагом. Сделаем максимально возможное и необходимое для того, чтобы это случилось», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Также министр спорта отметил, что сейчас на фоне давления ряда стран на Международный олимпийский комитет главной задачей является защита олимпийского движения от политического влияния и сохранение принципов деятельности международного спортивного движения.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Российские спортсмены не выступали на Олимпиадах под своим флагом с летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).