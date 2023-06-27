Матыцин рассказал о важности укрепления национальной системы спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российскому спорту в период санкций важно делать все возможное для укрепления национальной системы.

«Важно понимать и вспоминать нашу историю, ее уроки и гордиться ими, делая все возможное, чтобы в нынешней ситуации укрепить национальную систему спорта. Главное — наш спортивный суверенитет, который выражается в том, что у нас независимая эффективная система внутри страны, и наш суверенитет в принятии решений во внешней политике», — приводит слова Матыцина ТАСС.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.