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Министр спорта Матыцин заявил, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не направлены против МОК

Руслан Минаев
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Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не направлены против МОК и не являются политизированными.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Россия пытается организовать политизированные спортивные игры.

«В июне 2024 года в Казани пройдут Игры БРИКС, решение об этом принято неделю назад на встрече министров [спорта] в Дурбане, — цитирует Матыцина ТАСС. — В сентябре 2024 года мы планируем проведение дружественных Игр в Москве после Олимпиады в Париже. Хочу подчеркнуть, что ни одно из этих соревнований не является альтернативным Олимпийским играм и не направлено против политики Международного олимпийского комитета или другой спортивной международной федерации и не нарушает международный спортивный календарь».

Игры БРИКС планируется провести на 12 аренах Казани в июне 2024 года (то есть до Олимпиады в Париже). В программу соревнований войдет 22 вида спорта.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Олег Матыцин
Томас Бах
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