Журова объяснила заявления президента МОК Баха политическим давлением

Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не хочет полного отстранения российских спортсменов от международных соревнований, так как это будет прямым нарушением Олимпийской хартии.

«Он пытается максимально сохранить свой нейтральный статус. Его давят со всех сторон, он прекрасно понимает, что и так нарушает Олимпийскую хартию, отстраняя спортсменов одной страны и не давая им выступать, используя свои флаг и гимн. Для него все это понятно. Но от него требуют, чтобы он вообще всех наших спортсменов убрал. Чтобы они не выступали ни в каком статусе. А это прямое нарушение уже. Сейчас хотя бы косвенное. А тут будет прямое нарушение основного документа, по которому живет МОК. Бах этого не хочет. И он, опять же, понимает, что завтра политики договорились, а поколению судьбы переломали. Они-то перешагнули, ногами оттоптались, а люди спрашивают: спортсмены-то здесь причем? Он сам переживал это, будучи спортсменом, когда страны бойкотировали друг друга», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.