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1 марта, 11:39

Матыцин: «Решение об участии в Олимпиаде будет приниматься совместно со спортсменами»

Сергей Разин
корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, как будет приниматься решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

«В Олимпийской хартии определено (в статьях четвертой и шестой), что спорт должен быть свободен от дискриминации, равными должны быть права независимо от религиозной принадлежности, политической направленности, убеждений и так далее. Будем на этом стоять, ждем финальных решений со стороны МОК по допуску наших спортсменов к соревнованиям. Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Кто получит больше всего медалей в&nbsp;случае отсутствия России в&nbsp;Париже-2024? Кто наживется на медалях России в случае отсутствия в Париже-2024? Ответ вас удивит

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе к международным соревнованиям тех индивидуальных спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры 1900 и 1924 годов.

Источник: https://tass.ru/sport/20125869
Олимпиада
Олег Матыцин
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