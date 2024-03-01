Матыцин: «Решение об участии в Олимпиаде будет приниматься совместно со спортсменами»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, как будет приниматься решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

«В Олимпийской хартии определено (в статьях четвертой и шестой), что спорт должен быть свободен от дискриминации, равными должны быть права независимо от религиозной принадлежности, политической направленности, убеждений и так далее. Будем на этом стоять, ждем финальных решений со стороны МОК по допуску наших спортсменов к соревнованиям. Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе к международным соревнованиям тех индивидуальных спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры 1900 и 1924 годов.