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29 февраля, 11:45

В МОК заявили об отсутствии новых рекомендаций по допуску россиян на Олимпиаду-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Флаги МОК и России.
Фото AFP

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что новых рекомендаций по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 на данный момент нет.

«Мы отсылаем вас к решению исполнительного комитета от декабря 2023 года относительно участия отдельных нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже», — приводит ТАСС слова пресс-службы МОК.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение по участию россиян в Играх в Париже будет принято после итоговых рекомендаций МОК. Матыцин отметил, что требования некоторых федераций неприемлемы для российских спортсменов.

Также действующий глава государства Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

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В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе к международным соревнованиям тех индивидуальных спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние игры 1900 и 1924 годов.

Источник: ТАСС
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