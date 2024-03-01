Левитин объяснил, в каком случае россияне не подпишут декларацию МОК

Помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал, в каком случае российские спортсмены смогут подписать декларации МОК для участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Мы сейчас ждем предложений от ОКР и Минспорта по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Если там будут требования в декларации, которые будут идти в нарушение российского законодательства, то, естественно, наш спортсмен не может подписать такую декларацию», — приводит слова Левитина РИА «Новости».

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе к международным соревнованиям тех индивидуальных спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры 1900 и 1924 годов.